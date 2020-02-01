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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسرار رحلة البحث عن علاج فيروس كورونا الجديد

السبت 01/فبراير/2020 - 04:35 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
أبوزيد على
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اتسعت رقعة انتشار فيروس كورونا الجديد فى الفترة الأخيرة، فلم يتوقف نشاطه عند مدينة ووهان الصينية؛ بل ضرب الفيروس العديد من الدول، الأمر الذى أثار حالة من الفزع العالمى؛ نتيجة لتفشى المرض بصورة غامضة، ومن ناحيتها أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارىء العالمية للكشف عن أسباب انتشار الفيروس الغامض والبحث عن المصدر المسبب للفيروس.

وفى إطار الدعم وتقديم المساعدة أجرت العديد من الدول مجموعة من الاختبارات للوصول إلى لقاح لمواجهة الفيروس، ويأتى ذلك أيضًا فى إطار دعوة منظمة الصحة العالمية دول العالم لتقديم كافة السبل للوقوف ضد الفيروس، وأشارت المنظمة إلى أن تلك المشكلة لا تخص الصين فقط بل هى تشغل اهتمام الجميع.

دول أعلنت عن اكتشافها علاجًا لفيروس كورونا:

- روسيا:
حدد مسؤولو الصحة الروس 3 أدوية لمكافحة الفيروس، وهي: "2019-nCoV" لدى البالغين، ويعتقد الخبراء الصحيون أن فيروس كورونا الجديد يمكن محاربته بواسطة دواء "ريبافيرين" (ribavirin) ودواء "لوبينافيرريتونافير" (lopinavirritonavir) ودواء "إنترفيرون بيتا ب1" (interferon beta-1b)، وهي أدوية تستخدم عادة لعلاج الالتهاب الكبدي (سي)، ونقص المناعة البشرية والتصلب المتعدد، على التوالي.

- ألمانيا:
قالت شركة الأدوية الحيوية "كيورفاك إيه.جي" وشركة "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة" إنهما يعملان معًا لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي جرى رصده لأول مرة فى الصين فى ديسمبر الماضي، وأن ألمانيا ستكون قادرة على توفير اللقاح وطرحه على العالم خلال شهر واحد.

- الولايات المتحدة الأمريكية:
قال مسؤولو الصحة في ولاية واشنطن أنهم تمكنوا من علاج شخص مصاب بفيروس كورونا عن طريق استخدام "روبوت"، وبحسب الدكتور جورج دياز، رئيس قسم الأمراض المعدية فى مركز "بروفيدنس" الإقليمى الطبى فى إيفريت بواشنطن، إن الروبوت المجهز بسماعة طبية، يساعد الأطباء على أخذ العوامل الحيوية للرجل والتواصل معه من خلال شاشة كبيرة.

- الصين:
أعلنت الوكالة الرسمية الصينية (شينخوا)، أن رئيس المعهد الوطنى لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها، شيوي ون بو، قال إن المركز تمكّن من عزل الفيروس، ويقوم حاليًا بتحديد سلالته، وأضاف أنهم يعملون أيضًا على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، دون أن يوضح موعدًا لإعطائها للمصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس.

شركات أجرت تجارب على فيروس كورونا:
- شركة نوفاسيت:
قامت شركة "نوفاسيت" للرعاية الصحية، بإجراء اختبارًا جزيئيًا جديدًا لفيروس كورونا، وأعلن جراهام ماليس رئيس مجلس إدارة الشركة، إن شركته شهدت طلبًا كبيرًا على اختبار جينسيج 2019 (N.C.O.N) من 10 دول حول العالم.

التأثير المترقب بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ:
يمنح ذلك القرار المنظمة الدولية السلطة لإصدار تنبيهات وتحذيرات بشأن السفر للمدن والمناطق والبلدان المتأثرة بالمرض، وفرض قيود على السفر والتجارة، وتعتبر حالة الطوارئ العالمية بشأن فيروس كورونا الجديد هي السادسة منذ إنشاء منظمة الصحة العالمية، مما يعني أن الإعلان عن حالة الطوارئ هو إجراء نادر ويكتسب أهمية قصوى.

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