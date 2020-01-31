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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدء حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:57 م
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
دعاء عبد المقصود
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وصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة، والفنانة جميلة عوض والفنانة إنجي وجدان، إلى مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية لحضور حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي بدأت فعالياته الأحد الماضى.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى وعرض الأغنية الرسمية للمهرجان "فى البحر"، ووجه رئيس المهرجان محمد محمود الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية لدعم المهرجان.

ونعت إدارة المهرجان المنسقة الإعلامية رحاب بدر التى وافتها المنية أمس.

جدير بالذكر، أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية، وشارك في تلك الدورة 18 فيلما من 20 دولة منها 6 عروض من مصر، و5 عروض عربية، و7 عروض عالمية.

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