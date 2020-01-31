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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تتخذ الإجراءات التنفيذية للإفراج بالعفو الرئاسى عن 135

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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اضطلع قطاع السجون، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسى لـ135 من المحكوم عليهم، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بشأنهم، وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

من جانبهم، أعرب أهالى المفرج عنهم عن بالغ سعادتهم وامتنانهم بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسى عن ذويهم وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتيسير وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم الذين شملهم قرار العفو، والذين كست مظاهر السعادة والامتنان وجوههم، وكانت نظراتهم يملؤها التفاؤل واليقين والعزم على بداية حياة مفعمة بالاستقرار والطموحات والانخراط بصورة إيجابية فى المجتمع من جديد.

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