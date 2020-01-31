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محافظات

جامعة بنها: خطة لإجلاء الراغبين من طلابنا في «ووهان» الصينية

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:12 م
جامعة بنها
جامعة بنها
صلاح حسنى
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قالت جامعة بنها، اليوم الجمعة، إنها تواصلت مع الجامعات الصينية في مدينة "ووهان"، والتي تفشى منها فيروس "كورونا المستجد"، تلبية لرغبة بعض من طلابها الذين يدرسون بالجامعات الصينية، في الإجلاء المؤقت عن المدينة لحين تحسن الأوضاع والعودة مرة أخرى.

وأكدت الجامعة، في بيان، أن الجامعات الصينية، ووهان، وسط الصين، ووهان للتكنولوجيا، جميعها تفهمت الأمر ووافقت على الإجلاء المؤقت لحين تحسن الأوضاع ثم العودة مرة أخرى لاستئناف الدراسة، مشيرة إلى أن مسئولي مكتب الطلاب الأجانب في الجامعات الثلاث أبلغوا جامعة بنها أن من يرغب من أبناءها في الإجلاء المؤقت عليه أن يبلغ بنفسه مكتب الطلاب الأجانب بخطته، وتتضمن موعد المغادرة ويوضح نيته في العودة مرة أخرى عند تحسن الأوضاع من عدمها.

وأضاف البيان، أن الجامعة على تواصل بمكتب الطلاب الأجانب حتى في أثناء وجوده بمصر، بحيث يتم الاتفاق على موعد العودة المناسب حسب ما تقره كل جامعة صينية.

كانت جامعة بنها قد حذرت طلابها الذين يدرسون في مدن الصين المختلفة والذين تزيد أعدادهم عن 100 عضو، منهم في حدود ٥٠ عضوا في مدينة ووهان من فيروس "كورونا المنتشر حاليا، والذي تتابعه الجامعة عن كثب، وأهابت الجامعة بجميع أبناء الجامعة وأسرهم في الصين، وخاصة في مدينة ووهان، الحذر واتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة الصينية من أجل الحفاظ على سلامتكم ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره.

وخصصت الجامعة الرابط https:forms.glec2EtDdHyg54X9jpG6 لإرسال بيانات المبتعث وتحديد الوضع الصحي له ولأسرته والإجابة عن أي استفسارات بهذا الشأن، وبناء عليه فقد قامت إدارة الجامعة بتكليف فريق عمل متميز للتعامل السريع والفوري مع ما يرد من مراسلات.

وفى مبادرة من مستشفى جامعة بنها تم تخصيص عدد من الخطوط الساخنة لتواصل أبنائها في الصين مع كلية الطب ببنها للاستشارات الطارئة والتوجيه الطبي في حالة الشك في وجود أعراض مرضية مقلقة سواء تليفونيا أو عن طريق تطبيق الواتس آب الأستاذ دكتور راندا محمد مصطفى
وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة ‏Cellphone: +20 102 626 6125، الدكتور محمد عبد الحميدأستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية Cellphone: +20 100 517 7255.

وأكدت جامعة بنها وجود تواصل وتنسيق مستمر مع سفارتنا في بكين، كما أكدت تلقيها تطمينات من السفارة أنه لا توجد أي إصابة لأي من أفراد الجالية المصرية بالصين راجية من جميع أبنائنا بالصين الالتزام بتعليمات السفارة وإرسال البيانات والاستفسارات التي تطلبها السفارة المصرية ببكين على إميلها الرسمي: "[email protected]".

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