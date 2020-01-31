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توك شو

«رفضوا انقلاب والد تميم».. قبيلة الغفران ضد النظام القطرى (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:29 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، الفيلم الوثائقي "قبيلة الغفران" الذي يرصد الانتهاكات الضخمة من قبل النظام القطرى.

ويوضح الفيلم، أن الانتهاكات تتنوع ما بين سحب الجنسية القطرية، والاعتقال وتجميد الحسابات البنكية والطرد من الأراضي القطرية، فضلًا عن تضمن الفيلم الوثائقي تاريخ تلك القبيلة فى قطر وطبيعة الأساليب القمعية التى مارسها نظام تميم بن حمد أمير قطر ضدها.

وتعتبر عشيرة الغفران القطرية، أحد فروع قبيلة المرة الكبرى في شبه الجزيرة العربية، ورفضت تلك العشيرة دعم الانقلاب الذي نفذه والد الحاكم الحالي حمد بن خليفة، واصفة الأمر بالانتهاك الواضح لحقوق الإنسان، حيث كان من بين القرارات التي اتخذها الأمير الأب حمد بن خليفة، حرمان آلاف من المواطنين من حق المواطنة بطريقة غير عادلة، بسبب رفضهم تأييد الانقلاب الذي قام به.

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