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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تحقق مع مدمن أحرق مصحة في حلوان رفضت معالجته

الخميس 30/يناير/2020 - 07:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
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تباشر نيابة حلوان الجزئية، التحقيق مع مدمن إضرام النار داخل مصحة لعلاج الإدمان لرفضهم علاجه، كما تم انتداب المعمل الكيميائى لكشف أسباب الحريق واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم عن الحريق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحادث وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، بشأن واقعة نشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان، بدائرة القسم، تفاصيل جديدة حول الواقعة، وتبين أن وراء الحريق، شابا مدمنا، من المترددين على المصحة للعلاج، وقام بإضرام النار داخل المصحة، انتقاما منهم، لرفضه العلاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق هائل، داخل مصحة لعلاج حالات الإدمان، بشارع شريف، دائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

وبعمل التحريات تبين أن وراء نشوب الحريق شخصا مدمنا أشعل النار داخل المصحة، لرفضه العلاج بداخلها، حيث اصطحبه أهله إلى المصحة للعلاج رغما عنه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

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