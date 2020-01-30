فرقة رضا تضفي البهجة على مسرح معرض الكتاب (فيديو)

شهد مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، اقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين، لحضور حفل محور فنون شعبية فرقة رضا_ البيت الفني للفنون الشعبية - قطاع الإنتاج الثقافي، والذين قدموا عدد من الرقصات التراثية التي اشتهرت بها الفرقة.الأمر الذي لقي استحسانا من الجمهور الذي بدأ بالتفاعل والتصفيق، الغناء، كما أنهم بدئوا تشجيع الفرقة بترديد الكلمات، كما أن صوت الفرقة من اغاني ورقصات قد أخترق الأذان خارج المسرح، فبدأ الجمهور في التوافد، حتى أن المسرح كان كامل العدد.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.