مؤسسة النفط الليبية تبحث تطوير امتياز حوض سرت

قدم الائتلاف الياباني المكلف بدراسة تطوير الامتياز 47 بحوض سرت النفطي الليبي، (حقل البيضاء والهرم) بموجب مذكرة التفاهم المبرمة سنة 2009، عرضًا تفصيليا لنتائج الدراسة وخطة التطوير المثلى المشمولة باستراتيجية التطوير للحقول، ورفع معدلات الإنتاج لتصل إلى نحو 80 ألف برميل يوميًا.جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، مع الائتلاف اليابانى.وأوضحت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، أنها أبدت بعض الملاحظات التي أخذت بعين الاعتبار؛ مؤكدة أن الائتلاف سيقوم بتقديم خطة تطوير معدلة خلال الأيام القادمة، مرفقة بعرض مقترح لنوعية العلاقة التعاقدية.وأشارت المؤسسة إلى أن الحقول المستهدفة بالدراسة تنتج حاليًا أقل من 10 آلاف برميل في اليوم، وأن حقل الهرم لم يتم وضعه على الإنتاج منذ اكتشافه فى ستينييات القرن الماضي، نظرًا لاحتوائه على خام ثقيل.