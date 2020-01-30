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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصابون بـ كورونا «يعطسون» عمدًا لنشر العدوى (فيديو)

الخميس 30/يناير/2020 - 03:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير شعراوي
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نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، من كاميرات مراقبة بعدة أماكن فى الصين، حيث يقوم مواطنون مصابون بفيروس "كورونا"، بمحاولة نقل الفيروس.

وظهر خلال مقطع الفيديو، قيام مواطنين بالعطس عمدًا على أوراق أثناء وقوفهم فى أحد مكاتب خدمة العملاء، وآخر يظهر وهو يقوم بالبصق على أزرار الأسانسير.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 132 حالة وفاة وعدد حالات الإصابة 5974 حالة، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للصحة في الصين. شاهد

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