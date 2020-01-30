إيمان العقاد: مصر أمامها فرصة كبيرة فى التحول الرقمى

قدمت الإعلامية إيمان العقاد، تعريفا حول مفهوم التحول الرقمي في إطار استراتيجية رؤية مصر 2062، من خلال الرؤية الجديدة في التنمية والاستثمار، وثمار التحول الرقمي خلال الـ50 عامًا المقبلة بين الدول الإفريقية، لا سيما وأن مصر أمامها فرصة كبيرة في التحول الرقمي لما لديها من إمكانيات تكنولوجية.جاء ذلك خلال ندوة "التحول الرقمي في إفريقيا" بقاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، وذلك بحضور الدكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، والدكتور محمد خليف محمد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والدكتور نزار نبيل محمد، استشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا والدكتورة سما سليمان، خبير في العلاقات الدولية وتدير الندوة الإعلامية إيمان العقاد.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.