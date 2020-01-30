كريم قاسم فى دور حماصة بـ«مملكة إبليس»

كما أعلن كريم قاسم على صفحاته الرسمية على "السوشيال ميديا" مشاركته في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، والمنتظر عرضه في رمضان القادم، وهو من بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، ومن تاليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

يستعد الفنان كريم قاسم لعرض مسلسل "مملكة إبليس" ابتداء من الغد على منصة "شاهد. نت"، وقال كريم عن دوره: "أقوم في المسلسل بدور حماصة أخو أزهار التي تقوم بدورها الفنان غادة عادل، وهي إحدى السيدات الثلاث الكبار في الحارة، ويحب غريبة جارته في الحارة، والتي تقوم بدورها أسماء جلال".مسلسل "مملكة إبليس" يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع، داخل حارة شعبية من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.