رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كريم قاسم فى دور حماصة بـ«مملكة إبليس»

الخميس 30/يناير/2020 - 11:46 ص
كريم قاسم
كريم قاسم
حسين الجندي
طباعة
يستعد الفنان كريم قاسم لعرض مسلسل "مملكة إبليس" ابتداء من الغد على منصة "شاهد. نت"، وقال كريم عن دوره: "أقوم في المسلسل بدور حماصة أخو أزهار التي تقوم بدورها الفنان غادة عادل، وهي إحدى السيدات الثلاث الكبار في الحارة، ويحب غريبة جارته في الحارة، والتي تقوم بدورها أسماء جلال".

مسلسل "مملكة إبليس" يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع، داخل حارة شعبية من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.

كما أعلن كريم قاسم على صفحاته الرسمية على "السوشيال ميديا" مشاركته في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، والمنتظر عرضه في رمضان القادم، وهو من بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، ومن تاليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد جمعة: أشارك في مسلسلي"طلقة حظ" و"مملكة إبليس" بأدوار جديدة

تعرف على أسماء شخصيات "مملكة إبليس"

شاهد.. أبطال "مملكة إبليس" في كواليس التصوير

رانيا يوسف تغادر لوكيشن "مملكة إبليس"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

أبرزها «جنس وإلحاد».. 5 وقائع جعلت من أحمد الفيشاوى «تريند»

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيئة الكاملة.. سر اتهام أحمد عز لزينة في شرفها

منذ يومين

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

منذ حوالي 6 ساعات

«شيرين» تكشف كواليس عودتها للمسرح مع سمير غانم

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

الخطيئة الكاملة.. سر اتهام أحمد عز لزينة في شرفها

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

منوعات

رونالدو يطلق خط نظارات جديد يحمل علامته التجارية (فيديو)

الشاي يحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عامًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع

فرقة «بهججة» تطل على جمهور الإسكندرية بالجزويت.. الليلة

اليوم.. عرض فيلم «استبدال» لــ إنجيلينا جولى بمكتبة الزاوية الحمراء

عرض فيلم «لما بنتولد» بقصر المانسترلي.. الليلة