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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب.. الجمعة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:17 م
صفاء النجار
صفاء النجار
ايهاب مصطفى
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تستضيف دار بتانة بحناحها بمعرض الكتاب، حفل توقيع المجموعة القصصية "الدرويشة" للروائية والقاصة الدكتورة صفاء النجار، وذلك بقاعة 1 جناح B29 يوم الجمعة المقبل في تمام الثالثة مساء.

المجموعة صدرت عن دار بتانة للنشر والتوزيع، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

صفاء النجار قاصة وروائية، عضوة اتحاد الكتاب في مصر، وعضوة نادي القصة في مصر، وعضوة اللجان المتخصصة في مكتبة الإسكندرية (لجنة الآداب والفنون)، وتكتب مقالًا أسبوعيًا في مجلة البوابة، وهي حاصلة على دكتوراه في الإعلام 6 201 من جامعة القاهرة، كلية الإعلام – قسم راديو وتليفزيون، وموضوع الرسالة: صورة رئيس الدولة في السينما الروائية، دراسة مقارنة بين السينما الأمريكية والمصرية في الفترة 1990 – 2010.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب.. الجمعة
حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب.. الجمعة
حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب.. الجمعة
حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب.. الجمعة

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