رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدء تصوير أولي مشاهد مسلسل ريهام حجاج «لما كنا صغيرين» بالشيخ زايد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:57 م
جريدة الدستور
طباعة
المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي وتم التعاقد حتي الأن مع نسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسي ومحمود حجازي ومحمود حميدة الذي يعود للدراما بعد فترة غياب كبيرة.
وبعد التعاقد مع حميدة أحد أهم المفاجأت في دراما رمضان، صار السؤال الأهم من هو بطل العمل الذي سيقف أمام ريهام ليجسد دور البطولة. فوسط الصراع الرمضاني المشتعل بين نجوم ونجمات رمضان للإستحواذ علي أعلي نسبة مشاهدة صار فريق العمل من أهم أولويات الصناع منذ بداية التصوير.
المسلسل تنتجه شركة «أرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي الذي أكد أن بطل العمل سيكون مفاجأة بكل المقاييس، وسيكون أحد نجوم الصف الأول.
يذكر أن المفاجآت لن تقتصر علي ذلك حيث سيتم تصوير عدد كبير من مشاهد المسلسل بإيطاليا واليونان.
«أرت ميكر» كانت أخر أعمالها مسلسل «قسمتي ونصيبي» تأليف عمرو محمود ياسين والذي حاز علي اشادات النقاد والجماهير في وقت واحد، وحقق وقت عرضه بأجزاءه الثلاثة أعلي نسبة مشاهدة.
بدء تصوير أولي مشاهد مسلسل ريهام حجاج «لما كنا صغيرين» بالشيخ زايد
بدء تصوير أولي مشاهد مسلسل ريهام حجاج «لما كنا صغيرين» بالشيخ زايد
بدء تصوير أولي مشاهد مسلسل ريهام حجاج «لما كنا صغيرين» بالشيخ زايد
بدء تصوير أولي مشاهد مسلسل ريهام حجاج «لما كنا صغيرين» بالشيخ زايد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

منذ حوالي 16 ساعة

مصري في ووهان الصينية يكشف الإجراءات المتبعة معهم قبل النزول للشارع

منذ حوالي 17 ساعة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2020 برقم الجلوس

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

الباز لشيخ الأزهر: «لم تكرم عثمان الخشت فى دارك»

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

دراسة: السرطان يمكن أن ينتقل بالعدوى

منوعات

كوريا الجنوبية تتكفل بعلاج مواطنيها من «كورونا» مجانا

أستراليون ينجحون في تخليق نسخة من «كورونا»

محاولة لإنقاذ «أسود جائعة» بالسودان (صور)

قناع ثورى يخفى حبوب البشرة ويكافح الشيخوخة

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة