وفاء عامر تغير لون شعرها بسبب «خان تيولا» (صور)

تواصل الفنانة وفاء عامر تصوير فيلم "خان تيولا"، الذي تقوم ببطولته، ويشاركها عدد من النجوم، وتقدم "وفاء" شخصية جديدة في العمل، حيث تظهر بدور سيدة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وهي الشخصية الرئيسية في الفيلم والمحركة للأحداث.وحصلت "الدستور" علي صور من كواليس الفيلم، حيث قامت "عامر" بتغيير لون شعرها من الأسود للأحمر من أجل أداء شخصيتها بالعمل، وتدور أحداث الفيلم في فترة الحرب العالمية الثانية، ويناقش العديد من القضايا الهامة في هذا التوقيت، ويصور أبطال الفيلم حاليًا مشاهدهم بحي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي.يشار إلي أن فيلم "خان تيولا" من بطولة نضال الشافعي، ووفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، ومحمد عبدالواحد، وعلي الشجيري، والمطرب عز الأسطول، وزهرة الحاروفي، ومجموعة من الفنانين الشباب، من بينهم عاصم الأبيض، ومحمد الكنزي، ومينا جمال، ومعتز يوسف، وباسم رشدي، وعبدالله عبدالمنعم، ورندا مصطفي، ومحمود معوض، ومن تأليف وإخراج وسام المدني.