إحباط 659 حالة زواج أطفال في 2019

المشورة النفسية

إيواء الأطفال

قالت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس تعامل مع 659 بلاغًا عن زواج الأطفال في جميع المحافظات في 2019.وجاءت محافظة الفيوم في المرتبة الأولى استقبالًا لبلاغات زواج الأطفال بواقع 438 بلاغًا، كما تمَّ التعامل مع 62 بلاغًا خاصًا بالاتجار بالبشر، والتعامل مع 547 بلاغًا عن الهجرة غير الشرعية، أما بالنسبة للبلاغات الخاصة بجريمة ختان الإناث فكانت 1581 بلاغًا منها استشارات عن أضرار الختان والإبلاغ عن مرتكبي الجريمة أو استغاثات من فتيات لحمايتهن قبل وقوع الجريمة.وأكدت العشماوي، وفي بيان، اليوم الأربعاء، أن المجلس يوفر الخدمة الخاصة بتقديم الاستشارات التليفونية المجانية سواء القانونية أو النفسية على خط نجدة الطفل 16000، حيث تم استقبال 5388 استشارة نفسية على الخط الساخن للدعم النفسي وخدمات إعادة التأهيل للأطفال.ولفتت إلى تواجد غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل بمقر المجلس، والتي تعمل على استقبال الحالات التي ترد إلى المجلس، والتي تحتاج إلى تدخلات مباشرة مع الحالات مجانًا، إضافة إلى قيام بعض الجمعيات الأهلية الشريكة بتقديم تلك الخدمة مجانًا في بعض المحافظات تسهيلًا على المواطنين.وأشارت إلى استقبال 1542 استشارة قانونية لتوجيه الأسر إلى الإجراءات المناسبة لكل حالة، موضحة أن من يقوم بالرد على تلك الاستشارات أعضاء وحدة الدعم القانوني وهم مجموعة من المحامين، بالإضافة إلى قيام أعضاء تلك الوحدة بتقديم جميع الدعم القانوني والإجراءات والتدخلات الخاصة بحالات الأطفال المعرضين للخطر، كما تقوم بعض الجمعيات الأهلية الشريكة أيضًا بتوفير تلك الخدمة من خلال محامين مؤهلين.وتابعت أنه تم استقبال 1022 حالة إيواء أطفال، و779 شكوى تخص مشكلات تعليمية، و401 مشكلة صحية، مشيرة إلى أن العاملين بمنظومة تلقي الشكاوى لا يدخرون جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم للأطفال لحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.ووجهت الشكر للنيابة العامة لتعاونها مع المجلس في حماية الأطفال، وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون والمواثيق الدولية، كما وجهت الشكر للجان حماية الطفل بالمحافظات، والتي تقوم باستقبال الشكاوى على مدار الساعة للتدخل السريع، فضلًا عن جهود العاملين بالجمعيات الأهلية التى تتعاون مع المجلس.