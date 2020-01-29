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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى إفريقيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:49 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة بساحل العاج، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، تم الكشف عنها إثر وصول طالب قادم من الصين، وهي الحالة الأولى من الإصابات بالفيروس في القارة الإفريقية.

وذكرت الوزارة أن الطالب ظهرت عليه أعراض كالسعال والعطس، وأنه كان يلتقط الأنفاس بصعوبة.

وكان علماء قد حذروا من أنه ربما يكون من المستحيل احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد داخل حدود الصين، بحسب وسائل إعلام صينية.

ودفع تفشي الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي الصين لتعزيز الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام في عشر مدن وإغلاق المعابد خلال السنة القمرية الجديدة وإغلاق جزء من سور الصين العظيم.

وأثار تفشي فيروس كورونا الجديد حالة من القلق لأنه ما زال هناك كثير من الغموض يكتنفه مثل مدى خطورته ومدى سهولة انتقاله بين البشر، ويمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي الذي يكون مميتا في بعض الحالات.

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