طارق عامر: أموال ضخمة خرجت من مصر إلى أمريكا في 2013

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن أموال صناديق الاستثمار هي الأكبر في العالم وليست البنوك الدولية.وأشار إلى أنه عند حدوث مخاطر بسبب الصراعات الدولية في السوق الدولية، نجد أن هناك مكان آمن تذهب إليه هذه الأموال وهو الولايات المتحدة الأمريكية عند الكثيرين، مشيرا إلى ذهاب مبالغ كبيرة من مصر إلى أمريكا عام 2013، مشيرا إلى تمكن مصر من توفير هذا المبلغ عندما سحب من مصر.وأوضح أن مصر تمتلك سوق مفتوح وبذلك أصبحت جزء من الإنتاج العالمي وأن مصر تتابع التغيرات في الخارج فيما يخص السياسة النقدية كما وضعت لها الكثير من الاحتياطات.