4 حرائق تلتهم 22 فدانًا من زراعات القصب بقنا

نشبت 4 حرائق، اليوم الثلاثاء، في زراعات القصب بمركزي الوقف ودشنا، التهمت فيها قرابة 22 فدانا من القصب.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب 4 حرائق في زراعات القصب بمركزي دشنا والوقف.وانتقلت قوة أمنية برئاسة العميد سامح بسيم، مدير إدارة الحماية المدنية قنا، والمقدم أحمد نعيم، رئيس وحدة الحماية المدنية بنجع حمادي، والنقيبان علاء الديب وجمعة الصغير، من وحدة الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق في قرابة 20 فدانا من زراعات القصب في المراشدة، ونصف فدان في الوقف وقرابة فدان في قرية أبو دياب في دشنا.وتم السيطرة على الحرائق، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.