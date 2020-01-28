آمنه نصير: النقاب شريعة يهودية

أثنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، على الحكم بحظر النقاب داخل الجامعات، قائلة: "أتمنى أن أرى المرأة المسلمة وهي تأخذ الطريق الوسطي الجميل في الإسلام".وأضافت "نصير" خلال مداخلة تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن حظر النقاب داخل الجامعات قرارا قضائي، ويجب تطبيقه في جميع الجامعات، مشيرة إلى أن النقاب ليس تشريعًا إسلاميًا، ولكنه شريعة يهودية، وهذا الأمر موجود في سفر التكوين بالتوراة.كما أوضحت أن الإسلام جاء بغض البصر، ولم يأت بنقاب أو غطاء الوجه، مشيرة إلى أن النقاب جاء لمصر، بسبب هجرة المصريين إلى بعض دول الجوار، فالبعض تصور أن النقاب هو من يحمي زوجته.