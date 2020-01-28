أعضاء الكنيست يطالبون بمناقشة «صفقة القرن» خشية التصعيد ضد إسرائيل

طالب أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مناقشة خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، داخل لجنة الخارجية والأمن، خشية أن يؤدي إعلانها إلى إشعال المنطقة.وأوضح أعضاء الكنيست أن طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لصفقته في هذا التوقيت، من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أمني خطير ضد إسرائيل، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.ونشر جيش الاحتلال كتيبتي «جعفاتي» والمظليين، للمرة الأولى، اليوم، داخل أنحاء الضفة الغربية، خشية الاحتجاجات الفلسطينية على بنود الصفقة الأمريكية، كما رفع حالة التأهب بين كافة قواته للدرجة القصوى.وأعلن ترامب، مساء أمس الإثنين، أنه قرر طرح الشق السياسي في خطته للسلام، اليوم الثلاثاء، الساعة السابعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي، ورؤساء مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.