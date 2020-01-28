رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أعضاء الكنيست يطالبون بمناقشة «صفقة القرن» خشية التصعيد ضد إسرائيل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:35 م
صفقة القرن
صفقة القرن
سارة الشلقاني
طباعة
طالب أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مناقشة خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، داخل لجنة الخارجية والأمن، خشية أن يؤدي إعلانها إلى إشعال المنطقة.

وأوضح أعضاء الكنيست أن طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لصفقته في هذا التوقيت، من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أمني خطير ضد إسرائيل، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

ونشر جيش الاحتلال كتيبتي «جعفاتي» والمظليين، للمرة الأولى، اليوم، داخل أنحاء الضفة الغربية، خشية الاحتجاجات الفلسطينية على بنود الصفقة الأمريكية، كما رفع حالة التأهب بين كافة قواته للدرجة القصوى.

وأعلن ترامب، مساء أمس الإثنين، أنه قرر طرح الشق السياسي في خطته للسلام، اليوم الثلاثاء، الساعة السابعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي، ورؤساء مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جرينبلات يصل إسرائيل للقاء نتنياهو وجانتس.. اليوم

جانتس: نتنياهو عبء على الليكود.. ويجب تشكيل حكومة دون مشاركته

«جانتس» يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط اليوم

ليبرمان يهاجم ترامب بشأن موعد طرح «صفقة القرن»

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

غدًا عرض الجزء الثاني من فيلم «قطب» على «Dmc»

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

منذ يوم

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

منذ يوم

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

القضاء الإدارى يؤيد قرار زيادة أسعار كروت الشحن

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

ابتكار صيني جديد لحماية الأسنان من التسوس

دراسة: «الشلل الرعاش» قد يبدأ قبل الولادة

مستشفيات «ووهان» بالصين تستقبل 15 ألف مريض بالحمى يوميا

فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن مرض «الجذام»

منوعات

«باربي» تكشف رؤية جديدة فى عالم الموضة والجمال

رابط بوابة الإسكندرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2020

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020 الترم الأول

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: تعالوا زورونا.. باى باى
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق مؤتمر الثقافة والإبداع الـ5 بجامعة الدول العربية

مصطفى الفقي: جولات «الطيب» صححت مفاهيمَ مغلوطة عن الإسلام

«نهارك بيضحك».. من مفردات الإصطباحة فى الحارة المصرية

«كوكو الضعيف».. مفردات التدخين فى الحارة المصرية