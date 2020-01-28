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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الباكستانية تشارك في مؤتمر اقتصادي إفريقي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:39 م
شاه محمود قرشي
شاه محمود قرشي
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سافر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، الثلاثاء إلى كينيا، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أنه من المقرر خلال الزيارة أن يعقد قريشي عدة اجتماعات مع القيادة الكينية، بمن فيهم وزراء الشئون الخارجية والتجارة الدولية وتنمية المجتمع الإفريقي والنقل والموانئ وكذلك التجارة والصناعة والتعاونيات.

ومن المقرر عقد المؤتمر الأول لتطوير التجارة بين باكستان وإفريقيا في العاصمة الكينية نيروبي يومي 30 و31 يناير الجاري، وتستضيفه بشكل مشترك وزارات التجارة والخارجية وحكومة باكستان.

ويشارك في المؤتمر مع قريشي مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشئون التجارة والمنسوجات والصناعة والإنتاج والاستثمار عبدالرزاق داوود، وسيلقي كل منهما كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ويُشارك كذلك أعضاء مجلس الوزراء الكيني وكبار الشخصيات من الدول الإفريقية الأخرى والمبعوثون الباكستانيون في إفريقيا، إضافة إلى مجموعة كبيرة من رجال الأعمال من باكستان الذين سيتفاعلون مع نظرائهم الأفارقة.

ويوفر المؤتمر منصة للتفاعل بين الحكومات وكذلك بين الشركات، وسيكون فرصة مهمة للشركات الباكستانية والإفريقية للتواصل وتحديد المجالات لتعزيز المشاركة ووضع مقترحات للتعاون الاقتصادي.

ونوهت الخارجية الباكستانية في بيانها، إلى أن المؤتمر يعتبر جزءًا من مبادرة "إشراك إفريقيا" الباكستانية، والتي تتفق مع رؤية رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإقامة علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع القارة الإفريقية، مؤكدة أن زيارة وزير الخارجية ستعمل على إعادة التأكيد على روابط الصداقة التاريخية وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

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