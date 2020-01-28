استقالة رئيس الوزراء القطرى

أعلن الديوان الأميري فى قطر، اليوم الثلاثاء، أنَّ أمير قطر تميم بن حمد، قبل استقالة رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، وتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسًا جديدًا للوزراء.وكان رئيس الوزراء القطري المستقيل عبدالله بن ناصر قد تمَّ تنصيبه في يونيو عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد تميم.