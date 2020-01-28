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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتهاء عمليات البحث عن ناجين من زلزال تركيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:22 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أنهت تركيا عمليات البحث عن ناجين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد ما انتشل عمال الطوارئ جثة شخص أخير كانوا يبحثون عنه تحت أنقاض مبنى منهار، ليرتفع بذلك عدد قتلى الكارثة إلى 41 شخصا.

وأكدت حكومة تركيا، حسبما أفادت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة أودى بحياة 37 شخصا في إقليم "ألازيج"، الذي يبعد نحو 550 كيلومترا شرقي "أنقرة"، كما تسبب في مقتل أربعة آخرين في إقليم "ملاطية" المجاور، مضيفه أن أكثر من 1600 شخص أصيبوا، ولا يزال 86 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات ولا توجد حالات خطيرة بينهم.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت في وقت سابق أن عمليات البحث نجحت في إنقاذ 45 شخصا من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال.

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