بمشاركة 110 محال.. انطلاق الأوكازيون الشتوي للسلع بالإسكندرية

أعلن المهندس محمود القلش مدير، مركز الإعلام والاتصال السياسى بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بدء فعاليات الأوكازيون الشتوى، اليوم، بناء على قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.وأضاف في بيان صادر عن مديرية التموين اليوم الإثنين، أن الأوكازيون الشتوي يستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل مدة أسبوعين، وحدد القرار شروط الاشتراك بالاوكازيون، بحيث تتقدم المنشأة بطلب إلى إدارة التجارة الداخلية التابعة للمديرية للترخيص لها بالاشتراك، وأن يُعلن على السلع الأسعار قبل التخفيض وبعد التخفيض، حتى لا تكون التخفيضات وهمية، وحماية للمستهلك من الغش والتدليس.ومن جانبه، شدد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تكثيف حملات إدارة التجارة الداخلية على الأسواق لمنع التلاعب فى أسعار السلع المعلن عنها فى الأوكازيون، والتأكد من تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشتركة بالأوكازيون، والتأكد من الأسعار المعلنة، وأنها تخفيضات حقيقية كى يستفيد المواطنين من هذا الأوكازيون الذى يسبب رواج فى الأسواق لانعاش الاقتصاد الوطنى وتشجيع للمنتجات المصرية.كما صرح محمد فتح الله، مدير عام التجارة الداخلية، أنه حتى الآن تقدم 110 محال للاشتراك فى فعاليات الأوكازيون الشتوى، ومازال الباب مفتوحًا لاستيعاب السوق لأكثر عدد من العارضين لتعظيم الاستفادة من هذا الحدث، وستتابع إدارة التجارة الداخلية بحملاتها المكثفة الأسواق حماية للمستهلك خلال هذا الحدث.وأهاب مركز الإعلام والاتصال السياسى للمديرية بالمواطنين المطالبة بفاتورة عند شراء أى سلعة، والتأكد من البيانات المعلنة على السلعة، حماية لحقوق المواطنين عند استبدال أو استرجاع السلعة خلال الفترة التى ينظمها القانون المنظم لهذا الشأن.