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آمنة نصير: تطوير الخطاب الديني ضرورة لانتهاء عصر الأنبياء

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:25 م
آمنة نصير
آمنة نصير
أحلام عبدالرحمن
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قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، إنها سعيدة باستجابة مؤسسة الأزهر لدَعوات تجديد الخطاب الديني، قائلة إن الحياة مليئة بالمستجدات وتطوير الخطاب ضرورة لمُواكبتها، وحتى لا يترك النص الديني ليلهو به مَن يشاء وكما يشاء.

وأضافت نصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten":"لا يوجد أنبياء ولا رسل، وبالتالي باب الاجتهاد من الأمور الرئيسية في هذا الدين، ليحافظ على وسطيتها".

ولفتت إلى أن كثير من الخارجين على وسطية الدين، وحكمته، يأخذونه إلى طرق ودروب الخوارج، وانبرت مؤسسة الأزهر للتصدي لهم:"أتمنى أن تستمر في هذا التوجه الرائع لتجديد الخطاب الديني، نحن لا نريد أن نقتلع من جذورنا، ولا نريد أن نكون في غربة عن المستجدات".

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