طبيب نفسي يحلل أسباب خيانة زوبع لمصر

قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، إن دوافع الخيانة والجاسوسية لدى الأشخاص، ليس واحدة، مشيرًا إلى أن البعض يقوم بذلك من أجل المال، والبعض من أجل بطولة وهمية، وآخر لأنه يشعر بأنه نكرة في مكانه، ويريد لفت النظر إليه.وبالنسبة للإعلامي الإخواني حمزة زوبع، قال استشاري الطب النفسي، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن زوبع بدأ يظهر من أوائل 2012 وفرض نفسه كواجهة لإعلام الإخوان، لحبه في الظهور، وعندما سقط حكم الإخوان، كان من أوائل من سافروا.وأردف: "أي جهاز استخباراتي يبحث عن صفات معينة في الجاسوس، وهي أن يكون شخصا مهزوزا، عايز حاجة كبيرة مش قادر يحققها، وهذا ما وجده في زوبع، ولأنه دكتور جعلوه يخاطب فئات من 40 لـ 50 سنة، من الدكاترة والمهندسين الذين يميلون للفكر الإخوان".وأشار استشاري الطب النفسي، أنه بتتبع مشاهدات حلقاته، تكتشف أنه لم يستقطب جمهور، ولم ينجح في إثناء مؤيد واحد للدولة عن موقفه.