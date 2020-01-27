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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

غدًا.. خيري حسن يناقش «أرواح على الهامش» بمعرض الكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:07 م
خيري حسن
خيري حسن
نضال ممدوح
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تنظم دار نشر ابن رشد للنشر في الرابعة من بعد عصر غدٍ الثلاثاء٬ حفل توقيع أحدث إصداراتها كتاب "أرواح على الهامش.. عباقرة ومنتحرون" للكاتب خيري حسن٬ وذلك في جناح الدار بصالة 1 جناح A64.

كما تستقبل قاعة «كاتب وكتاب» بالدور الثانى٬ قاعة بلازا 2 جناح رقم 3. ندوة لمناقشة الكتاب بحضور بعض - وأبناء الشخصيات - التى تناولها الكتاب.

يدير الندوة الإعلامى أحمد حجازى، ويناقش الكتاب الكاتب والسيناريست مجدي صابر، والدكتور عادل ضرغام، أستاذ النقد الأدبي، والدكتور محمد مدني، أستاذ الأدب المقارن، والصّحفي الأردني حسين دعسة، مدير تحرير صحيفة الرأي الأردنية.

يشارك في الندوة أشرف حسن البارودي، الشاعر زين العابدين فؤاد، فاطمة حسين رياض، الإعلامى بشير حسن، الشاعر عوض الشيخ، الكاتب والناقد أحمد سيد المصري، الكاتب طارق فهمى حسين، الشاعر أحمد الجعفري، الفنان والمخرج المسرحي عادل أنور، الروائي والكاتب فتحى سليمان٬ وغيرهم.

وعن الكتاب يقول وزير الثقافة الأسبق٬ الناقد الدكتور جابر عصفور:"تتوزع شخصيات الكتاب على ثلاثة أدباء هم الروائي: رجاء عليش، والشاعرين بدوي جمعة، وزكي عمر، والكاتبين أبو الخير نجيب، وإسماعيل المهدوي، ومؤلف أغاني هو سيد مرسي، وممثل هو عبد المنعم إسماعيل، ولاعبي كرة قدم هما: محمد عباس، والثاني هو محمد مرسي.

أضاف عصفور: هذه الشخصيات قام المؤلف برصد معاناتها وآلامها وآمالها، منهم من مات ـ للأسف ـ وغادر الحياة، بعدما انهارت قواه، قبل أن يحقق كلًا ـ أو جزءًا ـ مما عاش يحلم به ويتمناه، ومنهم من هو مازال على قيد الحياة يقاوم، رغم ما يواجهه من صعوبات، واتهامات، وشائعات، وتربيطات، وهجوم ضارٍ، وشرس، وعنيف، وغير شريف في مجمله، من كل الاتجاهات، بحسب مقدمة الكتاب.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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