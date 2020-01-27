أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى بكين

ذكر التليفزيون الصيني "سي. سي. تي. في"، مساء اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة بكين.وكانت الصين قد قررت وقف كل رحلات المجموعات السياحية، سواء داخل البلاد أو خارجها، اعتبارًا من اليوم 27 يناير، ضمن مساعيها لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.وأضاف تقرير التليفزيون، نقلًا عن الهيئة المعنية بالسياحة في الصين، أن الرحلات السياحية الداخلية توقفت بالفعل منذ أمس الجمعة.وبدأت، أمس، عطلات السنة القمرية الجديدة في الصين والتي يسافر خلالها الملايين في رحلات داخلية وإلى خارج البلاد.