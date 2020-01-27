تأجيل محاكمة رامى صبرى في التهرب الضريبي لـ6 أبريل
الإثنين 27/يناير/2020 - 03:30 م
عادل عبد العالطباعة
قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة الفنان رامى صبرى لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ مستحق للضرائب العامة، إلى جلسة 6 أبريل المقبل لورود التقرير.
وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، عن تهرب المطرب رامى صبرى، من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيها، عن أعماله فى الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.
وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، عن تهرب المطرب رامى صبرى، من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيها، عن أعماله فى الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.