«ألسن عين شمس» تطلق 11 دورة تدريبية في مجالات متنوعة

تواصل وحدة "رفاعة" للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المتنوعة، تحت رعاية الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال أشهر فبراير، مارس، إبريل القادمين، وفق الدكتورة أماني حلمي توما مدير الوحدة.وأوضحت توما، أن الكلية تنظم دورات في قواعد ومحادثة فى اللغة الروسية، في الترجمة السياسية ومصطلحات الأمم المتحدة، في الأخطاء اللغوية الشائعة في اللغة العربية، في ترجمة الأفلام "SUBTITLING"، دورة في الترجمة الطبية MEDICAL" TRANSLATION"، دورة في القواعد العامة للغة الألمانية، دورة في الترجمة القانونية في اللغة الألمانية، دورة في "CAT TOOLS"، دورة في مهارات الكتابة في اللغة العبرية للمبتدئين، دورة في اللغة العبرية للمبتدئين، دورة في الاستماع والمحادثات في اللغة العبرية، وهناك أيضًا بعض ورش العمل التى ستعقدها وحدة رفاعة وستكون أول ورشة عمل هي الأخطاء اللغوية الشائعة في اللغة الفرنسية ( مدة الورشة 5 ساعات ).وأضافت: "تصل مدة كل دورة إلى ١٦ ساعة بواقع ٨ محاضرات مقسمة يومين أسبوعيًا، خلال أشهر فبراير، مارس،إبريل للقادمين، على أن تعقد الدورات بقاعات التدريب والمعامل بمقر الكلية، ولمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى التوجة إلى مقر الوحدة بالدور الأرضي بالكلية".