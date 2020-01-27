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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الخرباوى»: وصول الإخوان للحكم وضعهم فى مواجهة مع الشعب

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:31 ص
ثروت الخرباوى
ثروت الخرباوى
جميلة على
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أكد الكاتب والمفكر ثروت الخرباوى، أن وصول الجماعة الإرهابية لمنصة الحكم بعد 25 من يناير هو من وضعهم فى مواجهة أمام الشعب المصرى.

وأضاف «الخرباوى»، خلال استضافته ببرنامج «كبسولة» على قناة «اكسترا نيوز»، أن جماعة الإخوان من خلال فترة حكمهم التى استمرت عام ظهروا أمام الرأى العام وظهرت أهدافهم مما عجل بنهايتهم.

واستغرب «الخرباوى» من محاولة عدد من القوى السياسية بعد يناير 2011، متخيلين أن صندوق الانتخابات هو الفيصل وأن الإخوان سيخضعون لنتيجة الصندوق أو أنه يمكن الخروج عليهم فى ميدان التحرير وإسقاطهم كما تم إسقاط مبارك.

وأوضح أن جماعة الإخوان كانوا يريدون البقاء فى الحكم لمدة 500 عام، وهو ما أكده زعيمهم خيرت الشاطر فى إحدى تصريحاته.

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