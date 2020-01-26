الباز: عمار علي حسن واحد من رموز التكسب بالمعارضة في مصر

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ادعاء عمار علي حسن المظلومية من النظام، لافتًا إلى أن "عمار" يعد واحدًا من رموز التكسب بالمعارضة في مصر.وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن عمار علي حسن يكتب في المصري اليوم مقالًا كل أسبوع، ويُكتب عنه في مجالة عالم الكتاب التابعة للدولة كل شهر، ويكتب ما يريد ولا يكلمه أحد، فأين هذا الظلم الواقع على "عمار".وتابع: "عمار علي حسن عايش في وهم، فهو مليونير من مليونيرات المعارضة في مصر.. عيب عليك اختشي شوف حساباتك في البنوك قد ايه هتعرف أن محدش ظالمك".وكتب عمار علي حسن، تغريدة قال فيها: "كم في مصر من مضحكات مبكيات.. أتباع "السلطة السابقة" على رأسهم الدكتور صبحي عبدالحكيم أول رئيس لمجلس الشوري، ظلموا جمال حمدان، فاعتزل مقهورًا في بيته ربع قرن، ومات تاركا ثروة معرفية عظيمة لا يمكن تجاهلها حتى أن "السلطة الحالية" جعلته شخصية معرض الكتاب بينما تقوم بظلم أي مثقف يختلف معها".