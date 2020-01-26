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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المصريين الأحرار»: مفاجأة لرجال الشرطة في قانون مطروح بالبرلمان

الأحد 26/يناير/2020 - 07:21 م
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
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أكد أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن رجال الشرطة يستحقون التحية على تضحياتهم ودورهم تجاه مصر والمواطنين.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك مشروع قانون مطروح حاليًا أمام البرلمان سيكون مفاجأة لرجال الشرطة المصرية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى وقوف البرلمان في جلسته اليوم دقيقة احترام وتقدير للرجال الشرطة المصرية.

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