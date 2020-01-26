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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

الجندي: تجنبوا القبلات والأحضان للوقاية من «كورونا»

الأحد 26/يناير/2020 - 06:25 م
خالد الجندي
خالد الجندي
سناء إسماعيل
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض سيستغل فيروس كورونا لتخويف الناس وإثارة الرعب لديهم، متابعًا: "لكن البلد آمنة وأجهزتنا وأطباؤنا بخير وكل في إطاره السليم".

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه لا توجد لدينا أي حالة ولن توجد بمشيئة الله تعالى، ولكن علينا أن نحتاط بقيم النظافة التي يُأمر بها أي إنسان عاقل ومنها غسل اليدين والتنازل عن القبلات والأحضان بين الناس في كل المقابلات وتقليم الأظافر.

وتابع: "هذا الدعاء في حال قوله ٣ مرات يوميًا يحمي من البلاء، ما دمت تتخذ الاحتياطات وتأخذ بالأسباب، خاصة الطبية، ومن يقولون فيروس كورونا على الأبواب نقول له خذ بالأسباب وقول: "تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملك الملكوت ولجأت إلى الحي الباقي الدائم الذي لا يموت، أن يصرف عنا الوباء ويكفنا شر الداء".

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