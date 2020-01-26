طبيب: 80% من أعراض «فيروس كورونا» نفس الإنفلونزا

قال الدكتور أحمد أبوالعينين، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة سابقًا، إن فيروس كورونا ليس مستجدًا، مشيرًا إلى أنه تم اكتشافه عام 1931 في الحيوانات، ثم اكتشف في الإنسان عام 1965.وأشار أبوالعينين، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية النيل للأخبار، إلى أن فيروس سارس الذي ظهر عام 2002 يعتبر من سلالة كورونا، موضحًا أن 80% من أعراضه هي نفسها أعراض الإنفلونزا العادية، ولكن الاختلاف بينها هو أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، ويسبب الاختناق.وأكد أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتواطنة سابقا أنه لا يمكن تشخيص مريض بأنه مصاب بفيروس كورونا إلا إذا كان قادما من المناطق الموبوءة، وتظهر عليه الأعراض.