لطيفة تستعد لطرح فيديو كليب أغنية «فى الأحلام»

تستعد المطربة التونسية لطيفة لطرح أحدث أغنياتها بعنوان «في الأحلام» على طريقة الفيديو كليب خلال الساعات المقبلة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».وتعد أغنية «في الأحلام» إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، والذي يحمل نفس أسم الأغنية، ومن المقرر طرحه كاملًا في الأسواق خلال الفترة المقبلة، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيهن مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم وليد سعد، وإسلام صبري، وحسام سعيد، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور، وأيمن بهجت قمر.وطرحت «لطيفة»، خلال الأيام الماضية، فيديو كليب بعنوان «أخبروني»، عبر القناة الرسمية لشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات على «يوتيوب»، وهي من كلمات نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقي يحيى الموجي.