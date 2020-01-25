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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

بشير عبد الفتاح: أردوغان يواصل التنكيل بالقضاة

السبت 25/يناير/2020 - 10:44 م
أردوغان
أردوغان
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قال بشير عبد الفتاح، كاتب ومحلل سياسي، إن أردوغان ينكل بقضاة تركيا بسبب تورطه هو وأسرته في قضايا فساد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أردوغان متورط في العديد من قضايا الفساد ولا يريد أن يحاسبه أحد، لافتا إلى استخدامه كل وسائل التنكيل بالقضاة من فصل وطرد من الخدمة وتوجيه الاتهام بمحاولة قلب نظام الحكم وغيرها من التهم.

واستبعد عبد الفتاح، أن تكون هناك حركة احتجاج كبرى من القضاة ضد أردوغان بسبب سيطرته على جميع مفاصل الدولة وقوات الجيش والشرطة إضافة لوجود شرطة خاصة تابعة له.

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