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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

منتصر الزيات: لم نستقر بعد على مرشح أمام سامح عاشور

السبت 25/يناير/2020 - 10:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الحسين عبيد
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نفى منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، ما تدولته وسائل الإعلام حول توافق جبهة الإصلاح على الدفع بنقيب محامين الإسكندرية السابق عبدالحليم علام، على مقعد النقيب العام أمام سامح عاشور، النقيب الحالي، في الانتخابات المقرر عقدها مارس المقبل.

وأكد الزيات، خلال تصريحات له، أن الجبهة لازالت لم تستقر على مرشحها على مقعد النقيب، مشيرًا إلى أن هناك مرشحين وهم نبيل عبدالسلام، نقيب محامين الإسماعيلية وعبدالحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية السابق، نافيًا الاستقرار على أسم منهم حتى الأن.

وأعلنت جبهة الإصلاح على لسان متحدثها الرسمي إبراهيم سعودي، بأن الجبهة استقرت على عبدالحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية السابق، للترشح على مقعد النقيب العام على خلاف الواقع، الأمر الذى دفع البعض الدعوة إلى الانشقاق عن الجبهة.

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