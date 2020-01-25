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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«ذهب لأداء اليمين في تاكسي».. تجربة جودة عبد الخالق في ديوان الوزارة

السبت 25/يناير/2020 - 10:26 م
الدكتور جودة عبد
الدكتور جودة عبد الخالق
محمود عرفات
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كشف الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، تفاصيل توليه المنصب الوزاري في حكومة الفريق أحمد شفيق لأول مرة بعد ثورة 25 يناير.

وأوضح عبد الخالق خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الفريق أحمد شفيق عندما عرض عليه تولي المنصب الوزاري، طلب منه مهلة للتفكير، موضحا أنه في النهاية قبل المنصب الوزاري ولكنه طلب عدة أمور من الفريق أحمد شفيق.

وتابع أنه طلب تغيير اسم الوزارة إلى وزارة العدالة الاجتماعية، وطلب عدم وجود أمن أمام منزله، وأن يذهب إلى الوزارة بالمترو، ولكن الفريق شفيق رفض هذا الأمر، ولكنه خفف موكب الوزير للحد الأدنى.

واستطرد أنه بعد عدة أيام فوجئ باتصال يخبره بأنه يجب أن يكون في وزارة الدفاع في تمام الساعة الرابعة لأداء اليمين الدستورية، منوها إلى أنه كان لا يملك سيارة، والسيارة الوحيدة التي يتنقل بها كانت مع زوجته، فاضطر للذهاب لأداء اليمين الدستورية بالتاكسي.

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