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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب بالإسماعيلية يوزعون الورود على رجال الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 02:07 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الاسماعيلية : محمود الكيلانى
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نظم عدد من طلاب وطالبات مدارس الثانوية بمحافظة الإسماعيلية، زيارات إلى عدد من أقسام الشرطة والنقاط المرورية بالشوارع، مقدمين الورود والزهور لرجال وأفراد الشرطة، احتفالًا بعيدهم.

ورفع مواطنون بمحافظة الإسماعيلية، لافتات تندد بالهارب محمد على، ردًا على فيديوهاته التى تهاجم مصر، مؤكدين دعمهم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت أمانى إبراهيم "موظفة"، إن مصر قوية بجيشها وشرطتها، وإن هذه الرساله تأتي للرد على شخص يفكر دائما ضد مصر قيادة وشعبا.

ويأتي الاحتفال بعيد الشرطة تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ68، إذ أطلقت الوزارة شعارًا جديدًا للاحتفال بالذكرى، وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.

طلاب بالإسماعيلية يوزعون الورود على رجال الشرطة
طلاب بالإسماعيلية يوزعون الورود على رجال الشرطة
طلاب بالإسماعيلية يوزعون الورود على رجال الشرطة
طلاب بالإسماعيلية يوزعون الورود على رجال الشرطة
طلاب بالإسماعيلية يوزعون الورود على رجال الشرطة
طلاب بالإسماعيلية يوزعون الورود على رجال الشرطة
طلاب بالإسماعيلية يوزعون الورود على رجال الشرطة
طلاب بالإسماعيلية يوزعون الورود على رجال الشرطة
طلاب بالإسماعيلية يوزعون الورود على رجال الشرطة
طلاب بالإسماعيلية يوزعون الورود على رجال الشرطة

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