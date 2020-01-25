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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تعزز جهودها لمنع انتشار فيروس «كورونا»

السبت 25/يناير/2020 - 09:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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عززت كوريا الشمالية من جهودها لمنع تفشي فيروس كورونا، وألغت رحلة بين بيونج يانج وبكين، بالإضافة إلى فرض قيود مؤقتة على رحلات الأجانب المقيمين إلى الصين.

كما نشرت صحيفة "رودونج سينمون" وهي صحيفة يومية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، مقالًا عن الفيروس التاجي الذي نشأ من ووهان بوسط الصين، في محاولة واضحة للدعوة إلى توخي الحذر بين الكوريين الشماليين، ولم يرصد الشطر الشمالي أي حالة مؤكدة حتى الآن.

ودعا مجلس الوزراء في الشمال المواطنين إلى الاهتمام بشكل أكبر بالنظافة الشخصية، مشيرًا إلى أن انتشار الأمراض المعدية له تأثير سلبي على التنمية الاجتماعية في البلدان المتضررة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الحكومة البريطانية قالت - على موقعها الالكتروني - إن السلطات الكورية الشمالية فرضت قيودًا مؤقتة على رحلات المقيمين الأجانب إلى الصين وتم تعليق البرامج السياحية القادمة من الصين إلى الشطر الشمالي.

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