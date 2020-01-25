باكستان تنفى ظهور حالة إصابة بفيروس «كورونا»

قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشئون الصحة، الدكتور ظافر ميرزا، اليوم السبت، إنه لم يتم تأكيد أو الاشتباه في أي حالات إصابة بفيروس كورونا في باكستان، داعيا إلى عدم بث الذعر في البلاد بشأن الفيروس والتحقق من الوقائع قبل كتابة التقارير.وأضاف ميرزا، في تغريدة، عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة أوردتها قناة "سماء تي في" الباكستانية، أن مركز عمليات الطواريء في البلاد في حالة تأهب قصوى وأنه يتم التواصل عن قرب مع السلطات الصينية، مشيرا إلى أنه يتم حشد خبراء صحة محليين ودوليين رائدين في هذا العمل.وكانت تقارير إعلامية باكستانية قد أفادت مساء أمس الجمعة، بظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة "ملتان" بإقليم بنجاب.