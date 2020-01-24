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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

الإثنين.. «الشباب المصري» يطلق حوار حول النظام الانتخابي المأمول

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:43 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أعلن مجلس الشباب المصرى، انطلاق الحوار الثاني لمجلس الشباب المصرى تحت عنوان "النظام الانتخابي المأمول 2020" استكمالا لمجموعة الحوارات المجتمعية التى أطلقها المجلس، فى إطار استعدادات الدولة والأحزاب السياسية لفتح حوارات مجتمعية حول النظام الانتخابي للبرلمان المقبل.

وينظم مجلس الشباب المصرى، حلقة مستديرة تستهدف الوقوف على طبيعة النظم الانتخابية وكيفية الاستفادة القصوى منها للحالة المصرية الراهنة، من خلال تجربتنا البرلمانية وما يدور فى العالم من أدوات فى تصميم النظام الانتخابي وتأثيره داخليا وخارجيا، الإثنين ٢٧ يناير، للنقاش المفتوح بمقر المجلس بميدان باب اللوق بالقاهرة.

ويضم الحوار نواب برلمانيين وحزبيين ومتخصصين يشمل عددا من المحاور الرئيسية للحوار على رأسها:
• المحور الأول: مزايا ومسالب النظام الانتخابي ٢٠١٥ - ٢٠٢٠.
• المحور الثاني: معايير تصميم النظم الانتخابية.
• المحور الثالث: الفارق بين عائلات النظم الانتخابية.
• المحور الرابع: الأثر الميكانيكي فى اختيار النظام الانتخابي.
• المحور الخامس: أفضل الطرق فى تمثيل الكوتا والأقليات.
ويختتم الحوار بعدد من التوصيات المهمة التى سترفع للجهات المعنية.

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