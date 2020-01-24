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مصر

حقيقة توزيع أراض بالمجان فى الوادى الجديد

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:24 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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نفت رئاسة الوزراء، الأخبار المتداولة بشأن توزيع أراض بالمجان بمحافظة الوادي الجديد، مُوضحةً أن الأراضي التي تمنحها المحافظة للمواطنين الوافدين إليها تكون مقابل تقديم تسهيلات في السداد تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات، وذلك ضمن مشروع" قرى الجذب السكاني"، بهدف تخفيف العبء السكاني عن محافظات الدلتا والصعيد، وزيادة التوسع الزراعي بالمحافظة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وانتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن توزيع أراض بالمجان في محافظة الوادي الجديد، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الوادي الجديد، التي نفت تلك الأنباء.

وتنفذ المحافظة، مشروع 8 قرى جديدة بهدف التوسع العمراني والزراعي، وتنفيذ خطة الجذب السكاني في 4 مراكز إدارية بالمحافظة، هي "الخارجة والداخلة وبلاط وباريس"، بتكلفة إجمالية تصل لـ267 مليونًا و180 ألف جنيه، وسيتم تخصيص 50% من أراضي تلك القرى لأبناء محافظة الوادي الجديد، ويخصص الباقي لأبناء المحافظات الأخرى، حيث يقوم مشروع "قرى الجذب السكاني" على منح كل أسرة 5 أفدنة ومنزلًا، على أن تقوم بسداد ثمنها على أقساط، بالإضافة إلى دفع مقدم لإثبات الجدية.

وتُوزع الأراضي المخصصة للمشروع بنظام حق الانتفاع بقصد التمليك فيما بعد، وذلك بهدف استصلاح واستزراع تلك الأراضي، على أن يتم تشغيل المشروع بنظام الطاقة الشمسية والري المطور لزراعة أجود أنواع المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات منازل ريفية ملحقة بالأراضي الزراعية لتسكين الأسر بها.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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