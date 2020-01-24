«التسويق السياحى بالأقصر»: افتتاح المتحف المصرى الكبير حدث عالمى

قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، والمشارك بمعرض الفيتور للسياحة والسفر المقام حاليًا بإسبانيا، إن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي ينتظره العالم بأسره، وتقوم وزارة السياحة والآثار بالترويج له خلال معرض إسبانيا الحالي، وخاصة أن هناك اهتمام من قبل كافة المتواجدين بالمتحف وافتتاحة.وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المتحف الكبير يعتبر الحدث الأبرز خلال العام الحالي، كما أن السائح الإسباني يميل نحو السياحة الثقافية ومتابعة الحضارة المصرية القديمة، كما أنه لديه الشغف لرؤية المتحف والتحف النادرة التي سيضمها، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعداد خطة ترويجية للمتحف المصري الكبير بالشوارع والميادين العامة ووكالات الأنباء العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.وتشارك وزارة السياحة والآثار هذا العام بمعرض الفيتور، ثالث أكبر المعارض السياحية حول العالم في دورته الـ40، بجناح تبلغ مساحته حوالي 310 متر مربع بموقع متميز على المدخل الرئيسي مباشرة للصالة المخصصة لدول الشرق الأوسط والملحقة بصالة أوروبا، كما يشارك هذا العام حوالى 31 مشترك يمثلون عدد 10 فنادق و20 شركة سياحية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.