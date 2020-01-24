الدليل الكامل لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020

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- خطوط الأتوبيسات الخاصة بمعرض الكتاب 2020

نشرت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب الدولي في دورته الـ51 لعام 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دليل تساعد من خلاله زوّار للمعرض التمتع بأوقاتهم.يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الجمعة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.تقام صلاة الجمعة غدًا في المسجد الجديد المواجه لصالة 1 للرجال، وأمام صالة 4 للسيدات.تشمل ٧ خطوط بإجمالي ٨٠ أتوبيسًا، ويمكن زيادتها إلى ١٠٠ أتوبيسًا في أيام العطلات، وهي كالتالي:الخط الأول: عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15الخط الثاني: العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10الخط الثالث: النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10الخط الرابع: الأميرية - المطرية - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10الخط الخامس: ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15الخط السادس: مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10الخط السابع: المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10كما إنه تم إضافة خط جديد لمواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب «حلوان -الأوتوستراد - صقر قريش» بتذكرة موحدة قيمتها 6 جنيهات، بالإضافة إلى خطوط السيرفيس لخدمة رواد المعرض، وهي:١- عبد المنعم رياض المعرض ٧ جنيهات٢-أحمد حلمي المعرض٧ جنيهات٣-العباسية المعرض٦ جنيهات٤-حدائق القبة المعرض٦جنيهات٥- الحي العاشر المعرض٦ جنيهات٦-السلام المعرض ٦ جنيهات٧- السيدة عائشة المعرض٧جنيهات٨- توشكي حلوان المعرض ٩ جنيهات.