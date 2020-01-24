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الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الدليل الكامل لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:09 ص
معرض الكتاب
معرض الكتاب
هاجر رضا
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نشرت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب الدولي في دورته الـ51 لعام 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دليل تساعد من خلاله زوّار للمعرض التمتع بأوقاتهم.

- المواعيد
يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الجمعة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

- صلاة الجمعة
تقام صلاة الجمعة غدًا في المسجد الجديد المواجه لصالة 1 للرجال، وأمام صالة 4 للسيدات.

- البرنامج الثقافي


- برنامج الطفل


- خطوط الأتوبيسات الخاصة بمعرض الكتاب 2020

تشمل ٧ خطوط بإجمالي ٨٠ أتوبيسًا، ويمكن زيادتها إلى ١٠٠ أتوبيسًا في أيام العطلات، وهي كالتالي:
الخط الأول: عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15
الخط الثاني: العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الثالث: النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الرابع: الأميرية - المطرية - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الخامس: ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15
الخط السادس: مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط السابع: المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

كما إنه تم إضافة خط جديد لمواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب «حلوان -الأوتوستراد - صقر قريش» بتذكرة موحدة قيمتها 6 جنيهات، بالإضافة إلى خطوط السيرفيس لخدمة رواد المعرض، وهي:
١- عبد المنعم رياض المعرض ٧ جنيهات
٢-أحمد حلمي المعرض٧ جنيهات
٣-العباسية المعرض٦ جنيهات
٤-حدائق القبة المعرض٦جنيهات
٥- الحي العاشر المعرض٦ جنيهات
٦-السلام المعرض ٦ جنيهات
٧- السيدة عائشة المعرض٧جنيهات
٨- توشكي حلوان المعرض ٩ جنيهات.

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