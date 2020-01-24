الدليل الكامل لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020
الجمعة 24/يناير/2020 - 03:09 ص
هاجر رضاطباعة
نشرت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب الدولي في دورته الـ51 لعام 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دليل تساعد من خلاله زوّار للمعرض التمتع بأوقاتهم.
- المواعيد
يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الجمعة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
- صلاة الجمعة
تقام صلاة الجمعة غدًا في المسجد الجديد المواجه لصالة 1 للرجال، وأمام صالة 4 للسيدات.
- البرنامج الثقافي
- برنامج الطفل
- خطوط الأتوبيسات الخاصة بمعرض الكتاب 2020
تشمل ٧ خطوط بإجمالي ٨٠ أتوبيسًا، ويمكن زيادتها إلى ١٠٠ أتوبيسًا في أيام العطلات، وهي كالتالي:
الخط الأول: عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15
الخط الثاني: العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الثالث: النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الرابع: الأميرية - المطرية - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الخامس: ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15
الخط السادس: مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط السابع: المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
كما إنه تم إضافة خط جديد لمواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب «حلوان -الأوتوستراد - صقر قريش» بتذكرة موحدة قيمتها 6 جنيهات، بالإضافة إلى خطوط السيرفيس لخدمة رواد المعرض، وهي:
١- عبد المنعم رياض المعرض ٧ جنيهات
٢-أحمد حلمي المعرض٧ جنيهات
٣-العباسية المعرض٦ جنيهات
٤-حدائق القبة المعرض٦جنيهات
٥- الحي العاشر المعرض٦ جنيهات
٦-السلام المعرض ٦ جنيهات
٧- السيدة عائشة المعرض٧جنيهات
٨- توشكي حلوان المعرض ٩ جنيهات.
- المواعيد
يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الجمعة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
- صلاة الجمعة
تقام صلاة الجمعة غدًا في المسجد الجديد المواجه لصالة 1 للرجال، وأمام صالة 4 للسيدات.
- البرنامج الثقافي
- برنامج الطفل
- خطوط الأتوبيسات الخاصة بمعرض الكتاب 2020
تشمل ٧ خطوط بإجمالي ٨٠ أتوبيسًا، ويمكن زيادتها إلى ١٠٠ أتوبيسًا في أيام العطلات، وهي كالتالي:
الخط الأول: عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15
الخط الثاني: العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الثالث: النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الرابع: الأميرية - المطرية - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الخامس: ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15
الخط السادس: مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط السابع: المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
كما إنه تم إضافة خط جديد لمواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب «حلوان -الأوتوستراد - صقر قريش» بتذكرة موحدة قيمتها 6 جنيهات، بالإضافة إلى خطوط السيرفيس لخدمة رواد المعرض، وهي:
١- عبد المنعم رياض المعرض ٧ جنيهات
٢-أحمد حلمي المعرض٧ جنيهات
٣-العباسية المعرض٦ جنيهات
٤-حدائق القبة المعرض٦جنيهات
٥- الحي العاشر المعرض٦ جنيهات
٦-السلام المعرض ٦ جنيهات
٧- السيدة عائشة المعرض٧جنيهات
٨- توشكي حلوان المعرض ٩ جنيهات.