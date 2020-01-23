وكيل دار نشر ألمانية: إقبال كبير من الأطفال لتعلم اللغة

هيمن تنوع الثقافات والجنسيات على معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، وحازت الترجمة والكتب الأجنبية على اهتمام عدد كبير من جمهور المعرض، ففي «الركن الأجنبي»، هناك كتب لتعلم الأطفال كافة اللغات.وقال مصطفى يوسف، وكيل دار نشر كليت الألمانية، التابعة لمعهد جوته، إنه فوجئ بعدد الأطفال التي تقبل على شراء كتب تعلم الألمانية للمبتدئين، حيث يستفيد بها الطلاب في مدارسهم.وأضاف «يوسف» في تصريحات لـ«الدستور»: «نعمل على مواكبة التكنولوجيا، فيكون مرفق بالكتاب أبلكيشن يضم أسئلة يمكن للطالب الإجابة عنها والدخول من خلال كود، بدل من شعور بعض الطلاب بالملل أحيانا من الكتب، وللخروج من الشكل الروتيني للدراسة».ولفت إلى أن الركن الألماني يضم كتبا لكافة المستويات من المبتدئين وحتى المحترفين.وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.