جريفيث يصل صنعاء لوقف التصعيد العسكرى وعقد مشاورات سياسية

وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء؛ لبحث وقف التصعيد العسكري وسبل عقد جولة مشاورات سياسية يمنية، وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس "إن جريفيث وصل مع مساعده معين شريم".من جهتها أكدت مصادر سياسية أن جريفث سيبحث خفض التصعيد العسكري، ضمن محاولاته لإقناع طرفي النزاع بالاتجاه نحو جولة مشاورات جديدة غير مشروطة، لمناقشة ترتيبات الحل السياسي للأزمة اليمنية.وكان المبعوث الأممي قد قال أمس الأربعاء، "إنه يسعى لعقد جولة مشاورات سلام غير مشروطة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، لإنهاء الصراع في اليمن ومناقشة قضايا الشرعية والحكم والمرحلة الانتقالية".واتهمت الحكومة الشرعية اليمنية في ردها على هذه التصريحات، المبعوث الأممي بمحاولة التغطية على فشله في إلزام ميليشيات الحوثي بتطبيق اتفاق السويد.