رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جريفيث يصل صنعاء لوقف التصعيد العسكرى وعقد مشاورات سياسية

الخميس 23/يناير/2020 - 05:26 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء؛ لبحث وقف التصعيد العسكري وسبل عقد جولة مشاورات سياسية يمنية، وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس "إن جريفيث وصل مع مساعده معين شريم".

من جهتها أكدت مصادر سياسية أن جريفث سيبحث خفض التصعيد العسكري، ضمن محاولاته لإقناع طرفي النزاع بالاتجاه نحو جولة مشاورات جديدة غير مشروطة، لمناقشة ترتيبات الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وكان المبعوث الأممي قد قال أمس الأربعاء، "إنه يسعى لعقد جولة مشاورات سلام غير مشروطة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، لإنهاء الصراع في اليمن ومناقشة قضايا الشرعية والحكم والمرحلة الانتقالية".

واتهمت الحكومة الشرعية اليمنية في ردها على هذه التصريحات، المبعوث الأممي بمحاولة التغطية على فشله في إلزام ميليشيات الحوثي بتطبيق اتفاق السويد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء لإحياء مفاوضات الحل السياسي

بعد التصعيد في باب المندب.. المبعوث الأممي يلتقي زعيم "الحوثيين"

المبعوث الأممي لليمن: لقاء مرتقب بين الحكومة والحوثيين نهاية العام

"جريفيث" يصل صنعاء لإجراء مباحثات حول الحديدة

موضوعات متعلقة

منذ يومين

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

منذ يوم

ليس له علاج.. 7 معلومات عن مرض يوسف فوزي

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

منذ يوم

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

الصور

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

جراحين: 20% نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

رئيس دار الكتب تشهد حفل ختام برنامج تدريب طلبة الجامعات

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم