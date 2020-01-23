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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

الخميس 23/يناير/2020 - 02:46 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع- على تباين بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية على أسهم السوق المختلفة.

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.2 مليار جنيه.

وحولت المبيعات الواضحة على بعض الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق دفة المؤشر الرئيسى للبورصة "أي جي إكس 30" من الصعود بمستهل التعاملات إلى الهبوط لدى نهايتها، ليغلق متراجعًا بنسبة 17. 0%، بما يعادل 24 نقطة خسارة وينهي التعاملات عند مستوى 13728 نقطة.

فيما واصل المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70" ارتفاعاته لينهي التعاملات صاعدًا بنسبة 41. 0%، تعادل 2.2 نقطة، ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 460.2 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 134 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 16.1 ألف صفقة بيع وشراء.

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