شباب الأفارقة بالبرنامج الرئاسي ضيوف «الحوار اليومي» على النيل الدولية

تستضيف الإعلامية تغريد حسين، رئيس قناة النيل الدولية، التاسعة مساء اليوم الخميس، ببرنامجها "الحوار اليومي"، نماذج من شباب الأفارقة من جامبيا ونيجيريا والكاميرون وإفريقيا الوسطى المتدربين ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.ومن خلال البرنامج، يوجه الشباب الأفارقة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمنحهم الفرصة للانضمام لهذا البرنامج القيم، مؤكدين على سعادتهم بالتواجد في مصر قبلة العلم التي يقصدها شباب دول القارة ممن سيصبحون يوما ما من قادتها.ويعبر الشباب الإفريقي عن تجربتهم ووصفوا الدراسة بالبرنامج الرئاسي للقيادة بالشيق والمختلف، إذ أنه مرتبط بمهارات القيادة والذكاء الاجتماعي فضلا عن التعلم في بيئة متعدده الثقافات، ويبرزون دور الأكاديمية وكيف وفرت لهم كل التسهيلات للتدريب، والنصائح التي يقدمونها للشباب في بلادهم للالتحاق بالبرنامج غير المسبوق.